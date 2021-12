Volleyball : Nächstes SSC-Heimspiel ohne Publikum

Die verschärften Corona-Regen zum Jahresende betreffen auch den Spitzensport.

Schwerin | Es sollte der letzte Höhepunkt des Jahres vor heimischem Publikum werden: das Bundesliga-Spiel des SSC Palmberg Schwerin gegen NawaRo Straubing am 29. Dezember. Doch nun müssen die Volleydamen ihr Match ohne Publikum austragen, wie der Club am Donnerstag in mehreren sozialen Netzwerken mitteilte. Related content Ob auch weitere Spiele von d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.