Volleyball : Lina Alsmeier kommt aus Münster zum SSC Schwerin

Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin meldet den ersten Neuzugang für die nächste Saison.

von Gert Glaner

09. April 2020, 15:26 Uhr

Außenangreiferin Lina Alsmeier wechselt vom Bundesliga-Rivalen USC Münster zum Team von Trainer Felix Koslowski. „Lina ist eines der größten Talente, die wir derzeit auf Außen haben. Sie passt perfekt zu unserer Grundphilosophie, junge deutsche Spielerinnen an das absolute internationale Niveau heranzuführen“, sagte Koslowski in einer Mitteilung vom Donnerstag über die 19-jährige gebürtige Nordhornerin.

Weiterlesen: Auch Nationalspielerin Drewniok verlässt SSC Schwerin

In Lina Alsmeier hat der SSC bislang fünf Spielerinnen über das im März abgebrochene Spieljahr hinaus unter Vertrag, darunter die ungarische Nationalspielerin Greta Szakmáry. Außenangreiferinnen Szakmáry war in der im März wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Bundesliga-Saison mit 231 Punkten beste SSC-Scorerin. Daneben stehen bislang Mittelblockerin Lea Ambrosius (19 Jahre) sowie die beiden Außenangreiferinnen Romy Jatzko (20) und Nicole Oude Luttikhuis (22) weiter in Diensten der Mecklenburgerinnen.

Zwei Leistungsträgerinnen werden den Club allerdings verlassen: Diagonalspielerin Kimberly Drewniok und Außenangreiferin Mckenzie Adams wollen zu Top-Clubs in Italien wechseln.