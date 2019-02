SSC Palmberg : Trotz Sieg: Aus für Volleyball-Meister in der Champions League

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin sind in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden.

von Gert Glaner

26. Februar 2019, 21:36 Uhr

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin sind in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Felix Koslowski gewann am Dienstagabend vor 1798 Zuschauern in der ausverkauften heimischen Palmberg Arena mit dam 3:1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:13) nach 101 Spielminuten gegen Savino Del Bene Scandicci zwar auch das dritte Vorrundenspiel der Gruppe D. Das reichte aber nicht, um in das Viertelfinale einzuziehen.

Von den 20 Mannschaften der Vorrunde kamen nur die fünf Sieger und die drei besten Zweitplatzierten der Gruppen in die Runde der besten acht Teams. Mindestens drei Clubs lagen in der Endabrechnung der Gruppenphase vor dem deutschen Rekordmeister.

Die Mecklenburgerinnen hatten bei ihrem ersten Auftritt nach fünfjähriger Pause in der Königsklasse daheim zuvor den italienischen Meister Imoco Volley Conegliano (3:0) und den polnischen Vizemeister LKS Commercecon Lodz (3:1) bezwungen. Das Hinspiel beim italienischen Meisterschafts-Dritten Savino Del Bene Scandicci, der bereits vor dem zweiten Aufeinandertreffen als Gruppensieger feststand, ging Ende Januar klar 0:3 verloren.