Volleyball : Schölzel und Barfield verlängern beim SSC Schwerin

Beide Spielerinnen sind schon mehrere Jahre fester Bestandteil des SSC-Kaders.

von Gert Glaner

13. April 2020, 14:33 Uhr

Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin ist bei seinen Kaderplanungen für die nächste Saison ein weiteres Stück vorangekommen. Die beiden Mittelblockerinnen Marie Schölzel und Lauren Barfield haben ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert, teilte der Bundesligist am Ostermontag mit. „Wir brauchen diese Erfahrung, die Qualität und nicht zuletzt Stabilität im Team, wenn wir weiter ganz oben mitspielen wollen“, sagte SSC-Trainer Felix Koslowski in einer Mitteilung.

Bislang sieben Spielerinnen unter Vertrag

Die deutsche Nationalspielerin Schölzel (22) schlägt bereits seit fünf Jahren für den SSC auf.

Guido Kirchner/dpa

Die Amerikanerin Barfield (30) geht in ihre fünfte Saison beim zweimaligen Europapokalsieger. „Wenn man sieht, wie drunter und drüber es in anderen Ligen geht, weiß ich jetzt noch einmal mehr, was ich hier habe“, sagte Schölzel.

In der vergangenen Woche hatte der SSC mit Außenangreiferin Lina Alsmeier (19), die vom Bundesliga-Rivalen USC Münster kommt, den ersten Neuzugang perfekt gemacht.

Damit haben die Mecklenburgerinnen bislang sieben Spielerinnen über das im März abgebrochene Spieljahr hinaus unter Vertrag. Zwei Leistungsträgerinnen werden den Club allerdings verlassen: Diagonalspielerin Kimberly Drewniok und Außenangreiferin Mckenzie Adams wollen zu Top-Clubs in Italien wechseln.