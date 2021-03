Volleyball : SSC-Volleyballerinnen verlieren Start in die Playoffs

Die SSC-Volleyballerinnen haben sich mit einem 2:3 zum Playoff-Start in Suhl für das zweite Duell in Zugzwang gebracht.

Suhl/Schwerin | Die SSC-Volleyballerinnen haben sich zum Auftakt der Playoffs der Bundesliga schon eine Hypothek eingehandelt. Mit 2:3 (28, -21, -17, 28, -11) unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Mittwochabend beim VfB Suhl, dem Überraschungsteam der laufenden Saison. Damit muss der Rekordmeister das zweite Duell am Sonnabend (16.30 Uhr) in der heim...

