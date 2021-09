Volleyball : Hankes Abschiedsspiel als Zwischenstopp auf Weg zum Saisonstart

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben bis zum Saisonstart einen eng getakteten Terminplan. Bereits am Sonntag fliegt das Team nach Istanbul. Das Abschiedsspiel für Denise Hanke am Sonnabend ist da nur ein kleiner Zwischenschritt.

Schwerin | Nun steht sie also fest: die endültige Besetzung für das „Team Denise Hanke & Friends“, das am Sonnabend um 19 Uhr gegen die neuformierte Mannschaft des SSC Palmberg Schwerin antritt. Neben den bereits aus der Vorwoche bekannten Spielerinnen gesellen sich auch Anne Matthes, Corina Ssuschke-Voigt und Anna Pogany an die Seite der sechsfachen deutschen Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.