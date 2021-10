SSC-Trainer im Interview : Felix Koslowski: „In allen Wettbewerben wollen wir eine gewichtige Rolle spielen“

Marcel Lorenz via www.imago-images.de

Marcel Lorenz via www.imago-images.de

Trainer Felix Koslowski spricht über die Ziele des SSC für die neue Volleyball-Spielzeit auf und neben dem Spielfeld und seine neue, junge Mannschaft.

Schwerin | Am Sonnabend beginnt für die SSC-Volleyballerinnen mit dem Supercup in der heimischen Palmberg-Arena gegen den deutschen Meister Dresdner SC die Saison 2021/22. Trainer Felix Koslowski spricht über die Ziele für die neue Spielzeit, die Lage in der Bundesliga, seine neue, junge Mannschaft und ein hammerhartes Auftaktprogramm. Weiterlesen: Der SSC ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.