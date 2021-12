CEV-Cup Volleyball : SSC Palmberg will ins Viertelfinale

Schon mit zwei gewonnenen Sätzen wäre das Ziel erreicht. Los geht es um 19 Uhr.

Schwerin | Die Volleyballerinnen des SSC wollen heute Abend den Einzug ins Viertelfinale des CEV-Cups perfektmachen. Nach dem 3:0-Erfolg vor einer Woche in Portugal reichen dazu gegen AJM FC Porto im Achtelfinal-Rückspiel schon zwei gewonnene Sätze. Aber der SSC will in heimischer Arena mehr. Ob und wie das klappt, ist ab 19 Uhr live im kostenpflichtigen Livestr...

