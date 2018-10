Formel 1 in Austin : Vettels fast aussichtsloser K.o.-Kampf gegen Hamilton

Sebastian Vettel muss retten, was zu retten ist. Mehr als Startplatz vier ist nicht mehr drin, nachdem er um drei Positionen zurückversetzt werden wird. Die Chancen auf die vorzeitige Krönung von Lewis Hamilton steigen dadurch noch mehr.

von dpa

20. Oktober 2018, 07:46 Uhr

Die K.o.-Ausscheidung für den Großen Preis der USA wird für Sebastian Vettel fast zum aussichtslosen Kampf. Selbst wenn er die Qualifikation an diesem Samstag (23.00 Uhr MESZ) für sich entscheidet, darf er nur von Position vier aus am Sonntag starten.

Weil er in einer Rotphase beim Freitagstraining das Tempo nicht schnell genug gedrosselt hatte, bekam er eine Strafe von drei Startplätzen. Will er seine rechnerischen WM-Chancen im Formel-1-Titelrennen noch wahren, braucht der Ferrari-Pilot im Kampf gegen Austin-Experte Lewis Hamilton von Mercedes ein kleines Wunder.

DER RÜCKSCHLAG: Es lief schon sportlich miserabel für Vettel beim Training. Viel zu langsam, zwei und fünf Sekunden hinter dem zweimaligen Trainingsschnellsten Hamilton. Die nassen Bedingungen lagen dem Ferrari überhaupt nicht. Niederschlag droht aber auch am Qualifikations-Tag. Und dazu noch die Strafe, die Vettel nicht wirklich verstehen konnte, die sich aber einreiht in die Liste der Patzer und verpassten Chancen.

DER TROST: In fünf der sechs bisherigen Auflagen drehte Vettel jeweils die schnellste Runde im Rennen. Dazu kommen die Pole 2012 und bei seinem Sieg 2013. Zudem ist die Pole nur eine 50-Prozent-Garantie bisher in Austin auf den Sieg.

DIE REALITÄT: Seit der Umstellung auf die Turbo-Motoren ist Austin Mercedes-Land. 2014 und 2015 holte Nico Rosberg die Pole, danach zweimal Hamilton, sein Hattrick naht - und damit auch der sechste Sieg im siebten Rennen auf dem Circuit of the Americas.

DIE ZUSATZBEDROHUNG: Max Verstappen und Daniel Ricciardo könnten es Vettel auch noch schwerer machen, irgendwie in Reichweite von Hamilton zu bleiben und nicht auch noch in den gefährlichen Startbetrieb am Sonntag zu geraten. Die beiden Red-Bull-Piloten überzeugten beim Training und peilen das Podest an.

DIE STRECKE: 5513 Meter entscheiden über die Pole. Es geht gleich bergauf, nach dem Scheitelpunkt geht es in die erste Kurve. Schon hier gilt es, die Ideallinie genau zu erwischen. Nach dem Linksknick führt die Strecke mit Gefälle und Hochgeschwindigkeit in den spektakulären und rasanten Schlangenlinien-Sektor mit insgesamt zehn Kurven bis zum nächsten scharfen Linksknick. Es folgt die längste Gerade, auf der die Fahrer bis zu 330 Stundenkilometer schnell sind. In den engen Kurven 12 bis 15 wird es deutlich langsamer, ehe die Fahrer wieder beschleunigen und über eine weitgezogene Rechtskurve und einen weiteren Linksknick - in Austin wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren - auf die Start und Zielgerade einbiegen.