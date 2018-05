NBA-Playoffs : Triple-Double von James, aber Cleveland verliert erneut

Trotz einer überragenden Leistung von Superstar LeBron James verliert Cleveland auch das zweite Spiel gegen die Celtics.

von svz.de

16. Mai 2018, 06:55 Uhr

Basketball-Superstar LeBron James hat mit den Cleveland Cavaliers im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen NBA eine erneute Niederlage kassiert. Der Vizemeister verlor am Dienstag (Ortszeit) auch das zweite Spiel der Serie gegen die Boston Celtics 94:107 (55:48). Jaylen Brown war mit 23 Punkten der erfolgreichste Punktesammler im Team der Celtics. Al Horford verbuchte mit 15 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. Insgesamt konnten sechs Celtics-Spieler zweistellig punkten.

Scary @T_Rozzay3 stellt sich den Cavaliers höchstpersönlich vor! pic.twitter.com/uSPEj8z5XE — NBA Deutschland (@NBA_de) 16. Mai 2018

Der 33-jährige James war mit 42 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds der Topscorer im Spiel. Trotz seines Triple-Doubles reichte es am Ende nicht zum Erfolg für die Cavs. Kevin Love kam auf 22 Punkte und holte 15 Rebounds im Spiel.

In der Best-of-Seven-Serie nach dem zweiten Heimsieg in Folge mit 2:0. Das dritte Spiel der Serie wird am Samstag in Cleveland ausgetragen.