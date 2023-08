Seit der Wiederbelebung unseres Fußball-Tipps, der nach einigen Jahren Pause im Winter 1999 unter dem Namen „Tipp die Elf“ in ein neues Leben startete, ist Knut Hünemörder aus Badow dabei. Und vom ersten Tag an hatte er Familienmitglieder und Freunde im „Schlepptau“. Im Laufe der Zeit stellten sich kleine Erfolge ein, gingen Tagessiege oder die Plätze zwei und drei in die Region, die heute als „Gemeinde Schildetal“ firmiert.

Bis es allerdings zum ganz großen Wurf reichte, musste es 2016 werden. Damals stand der inzwischen verstorbene Helmut Nehring aus Badow-Ausbau am Ende der Saison ganz oben in der Rangliste. Schon damals wurde die Gruppe zusammengerufen und feierte gemeinsam im gemütlichen Kreis die Siegerehrung.

Bei der Kür des zweiten Gesamtsiegers aus der Tippgemeinschaft Schildetal ging es dann schon eine Nummer größer zu: Die Familienmitglieder aus der Umgegend und viele der Tippfreunde waren gekommen – und natürlich die Hauptperson: Tippkönig Christian Hünemörder war samt Familie aus Berlin angereist. Und zur Feier des Tages hing sogar ein Wildschwein am Spieß über dem Grill.

Der 35-jährige Fachinformatiker hatte im spannendsten Tippfinale aller Zeiten erst in der Nachspielzeit der letzten Begegnung den entscheidenden Punkt verbucht, der ihn hauchdünn – punktgleich mit Lothar Michelsen aus Schwerin, aber mit den besseren Einzelergebnissen im Saisonverlauf – an die Spitze katapultierte. Dass der Berliner sich mit seiner Durchschnittspunktzahl vom 5,81 pro Runde auch noch auf Rang 6 der ewigen Rangliste einreihte, verursachte natürlich ein zusätzliches „Hurra“ in der Gemeinschaft.

Familie ist stolz auf den Tippkönig

Ehefrau Jasmin, die in später Jugend Badow aus beruflichen Gründen verließ und in Berlin „kleben“ blieb, war natürlich auf den Gatten genauso stolz wie die Söhne Leonard und Thore. Der sechsjährige „Leo“ wird am Wochenende eingeschult und kann dann bald selbst seine Tipps abgeben, der fast dreijährige Thore wird noch eine zeitlang die Hilfe von Mama brauchen, die natürlich ebenfalls von Anfang an in unserer Teilnehmerliste steht. Aber die 35-jährige Bauwirtschaftsingenieurin wird sicherlich gerne zur Hand gehen, wenn ihr Papa, der Opa Knut, die Enkel um die Voraussagen bittet.

Nachwuchs steht schon in den Startlöchern

Also tauchen in der WhatsApp-Gruppe der Badower Tippgemeinschaft wohl bald zwei neue Teilnehmer auf, die dann hoffentlich genauso lange Spaß am Mitmachen haben werden wie die Teilnehmer der ersten Stunde ihn bis jetzt hatten. Und wenn sie, genau wie ihr Papa, „auf keinen Fall unentschieden“ (O-Ton Christian) tippen, stehen sie vielleicht eines Tages im Mittelpunkt einer solchen Feier.