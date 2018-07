19. Tour-Etappe : Thomas verteidigt Gelbes Trikot - Roglic Etappensieger

Der Brite Geraint Thomas hat sein Gelbes Trikot als Spitzenreiter der 105. Tour de France auf der letzten Pyrenäen-Etappe verteidigt.

von dpa

27. Juli 2018, 17:52 Uhr

Den Tagessieg auf der 19. Etappe sicherte sich am Freitag nach 200,5 Kilometern in Laruns der Slowene Primoz Roglic. Er feierte damit seinen insgesamt zweiten Tagessieg. Am vorletzten Tour-Tag steht am Samstag das 31 Kilometer lange Zeitfahren nach Espelette auf dem Programm.