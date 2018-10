WTA-Turnier : Tennis-Ass Görges im Finale von Luxemburg

Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat sich beim Damentennis-Turnier in Luxemburg nach einer Aufholjagd in ihr drittes Finale in diesem Jahr gekämpft.

von dpa

19. Oktober 2018, 19:47 Uhr

Die 29 Jahre alte Nummer neun der Weltrangliste aus Bad Oldesloe rang die Kanadierin Eugenie Bouchard mit 6:7 (3:7), 7:5, 6:1 nieder. Nach 2:20 Stunden Spielzeit siegte die an Position eins gesetzte Görges mit einem Ass doch noch, nachdem sie bereits 3:5 im zweiten Durchgang zurückgelegen hatte. «Es ist nie vorbei, bevor man sich nicht am Netz die Hand gibt», sagte Görges nach der Partie.

In ihrem insgesamt 14. Endspiel auf der WTA-Tour trifft Görges an diesem Samstag entweder auf die frühere Top-Ten-Spielerin Belinda Bencic aus der Schweiz oder die Ukrainerin Dajana Jastremska. Schon 2010 hatte Görges das Endspiel in Luxemburg erreicht, bislang hat sie fünf Turniersiege auf ihrem Konto.

Die einstige Wimbledon-Finalistin Bouchard, die nur über die Qualifikation das Hauptfeld erreichte, hatte im Viertelfinale des mit 250 000 Dollar dotierten WTA-Turniers von der verletzungsbedingten Aufgabe der Darmstädterin Andrea Petkovic profitiert.