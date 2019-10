DEL : Straubing beendet Münchens Rekordserie: Sieg im Bayern-Derby

Die Straubing Tigers haben die Rekordserie des EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga beendet.

von dpa

17. Oktober 2019, 21:56 Uhr

Das Überraschungsteam bezwang den Titelanwärter im Bayern-Derby auch in der Höhe verdient mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) und fügte den Münchnern nach elf Siegen zum Liga-Start die erste Saison-Niederlage zu. Die Gäste bleiben nach dem ersten Match des 12. Spieltags mit 33 Punkten dennoch deutlich an der Spitze. Straubing folgt nun mit neun Zählern Rückstand auf Rang zwei.

Vor 5079 begeisterten Zuschauer im Stadion am Pulverturm brachte TJ Mulock die Tigers im ersten Drittel in Führung (12. Minute). Tim Brunhuber (23.) und Kael Mouillierat (36.) erhöhten im Mitteldurchgang auf 3:0. Nach dem ersten Münchner Treffer durch Maximilian Kastner (42.) sorgten Antoine Laganière drei Minuten später und Fredrik Eriksson (58.) für einen am Ende klaren 5:1-Erfolg der Mannschaft von Trainer Tom Pokel.