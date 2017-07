Buchtmann mit Siegtreffer : St. Pauli mit Sieg zum Zweitliga-Auftakt: 1:0 in Bochum

vergrößern 1 von 2 Foto: Roland Weihrauch 1 von 2

Olaf Janßen hat mit dem FC St. Pauli bei seinem Debüt als Cheftrainer einen erfolgreichen Start in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Der 50-Jährige setzte sich mit seinem Club im Zweitliga-Eröffnungsspiel mit 1:0 (0:0) beim VfL Bochum durch.

Das Tor für die Hamburger in einem unterhaltsamen Duell zweier Aufstiegsaspiranten erzielte vor 27 350 Zuschauern im fast ausverkauften Ruhrstadion Christopher Buchtmann (65. Minute).

«Für mich persönlich steht die Mannschaftsleistung im Vordergrund. Die erste Halbzeit hat richtig Spaß gemacht», sagte Torschütze Buchtmann. Kapitän Bernd Nehring mahnte: «Wir brauchen jetzt nicht auf Wolke sieben zu schweben.» Janßen hatte vor der Saison die Nachfolge von Ewald Lienen angetreten, der nun Technischer Direktor ist. Bochums Coach Ismail Atalan, Nachfolger des vor gut zwei Wochen entlassenen Gertjan Verbeek, musste bei seinem Profi-Einstand dagegen gleich einen Dämpfer hinnehmen.

St. Pauli knüpfte an die überragende Rückrunde vergangenen Saison an, in der man dank 34 Punkten vom letzten auf den siebten Rang vorrückte. Das Janßen-Team präsentierte sich vom Anpfiff an als eingespielte Einheit, die die Gastgeber ein ums andere Mal unter Druck setzte. In der dritten Minute scheiterte Pauli-Kapitän Nehrig nach einem Solo an VfL-Keeper Manuel Riemann. Es folgten weiter vielversprechende Angriffe, bei denen aber der letzte Pass fehlte. Erst nach einer Einzelaktion und einem Schuss von Neuzugang Sami Allagui (37.) musste Riemann wieder eingreifen.

Die Bochumer hatten nach nur 17 Tagen mit Atalan zunächst große Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Die größte Chance für den Revierclub hatte in der ersten Hälfte Thomas Eisfeld nach einem Steilpass von Stefano Celozzi, er scheiterte aber an Gäste-Keeper Robin Himmelmann.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber besser ins Spiel und hatten gleich mehrmals die Führung vor Augen. Doch Buchtmann rettete auf der Linie, Keeper Robin Himmelmann parierte Schüsse von Danilo Soraes und Eisfeld. Doch die Gäste fingen sich wieder. Nach einem schnellen Konter bediente Neuzugang Sami Allagui Buchtmann, der von der Strafraumgrenze aus zum umjubelten Sieg traf.

28.Jul.2017