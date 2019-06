EM-Quali gegen Weißrussland : Sorg überrascht: Tah und Klostermann in der Startelf

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im EM-Qualifikationsspiel am Abend (20.45 Uhr) gegen Weißrussland überraschend mit Jonathan Tah und Lukas Klostermann in der Startelf an.

von dpa

08. Juni 2019, 19:49 Uhr

Marcus Sorg, der den in Borissow fehlenden Bundestrainer Joachim Löw vertritt, hält in seinem ersten Länderspiel als Chef auch am zuletzt erfolgreich praktizierten 3-4-3-System fest. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Ilkay Gündogan den fehlenden Toni Kroos. Die Angriffsreihe bilden wie erwartet Serge Gnabry, Marco Reus und Leroy Sané.

Die deutsche Startelf:

Neuer - Ginter, Süle, Tah - Klostermann, Kimmich, Gündogan, Schulz - Gnabry, Reus, Sané