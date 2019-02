Weltcup Biathlon : Skijäger Lesser im Einzel in Canmore Achter

Erik Lesser hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups im kanadischen Canmore im Einzel als bester Deutscher auf Rang acht die WM-Norm erfüllt.

von dpa

07. Februar 2019, 21:58 Uhr

Der Thüringer leistete sich bei arktischer Kälte nur einen Schießfehler und landete 3:01,7 Minuten deutlich hinter Seriensieger Johannes Thinges Bö. Der Gesamtweltcup-Spitzenreiter aus Norwegen feierte im 16. Saisonrennen ohne Schießfehler den zwölften Sieg und landete vor seinem Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen (2 Fehler). Dritter wurde der Russe Alexander Loginow (2).

Ex-Weltmeister Lesser lieferte sein bislang bestes Saisonresultat ab und kann nun für die Weltmeisterschaft im März in Schweden planen. Zweitbester DSV-Skijäger bei Temperaturen von minus 14 Grad wurde Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (2) auf Rang 13.

Aufgrund extremer Kälte in den vergangenen Tagen wurde das Rennen von 20 auf 15 Kilometer verkürzt. Außerdem wurde ein Fehlschuss nicht mit der üblichen Strafminute, sondern nur mit 45 Sekunden geahndet. Die Wetterlage wird vom Weltverband IBU weiter beobachtet. Aktuell sind am Freitag die Staffeln und am Samstag Sprintrennen geplant.