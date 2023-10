Der SSC Palmberg Schwerin hat sich für die kommende Saison erneut große Ziele gesetzt. Das Team, dem sechs neue Spielerinnen angehören, will mindestens die Endspiele in der Volleyball-Bundesliga und im Pokal erreichen. Am Donnerstag ging Kapitänin Anna Pogany aber noch einen Schritt weiter und betonte: „Mein Ziel ist die deutsche Meisterschaft. Das versuche ich, der Mannschaft jeden Tag einzuimpfen. Mir reicht das Finale nicht.“

Aufgrund der Nations League, Europameisterschaften und Olympia-Qualifikation hatte Cheftrainer Felix Koslowski jedoch erst am Montag zum ersten Mal mit der fast kompletten Mannschaft trainieren können. Lediglich Fleur Savelkoel (Aufbautraining) und Annegret Hölzig (Reha) sind noch außen vor. Dementsprechend räumte der 39-Jährige, der als Trainer der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft seinerseits in den vergangenen Monaten gefordert war, vor der Auftaktpartie am Samstag (18 Uhr) bei den Ladies in Black Aachen ein: „Dass das eine Herausforderung für uns werden wird, ist klar. Wir haben aktuell in der Konstellation noch kein Spiel absolviert.“

„Kann auf Dauer nicht gesund sein“

Weil bereits am kommenden Mittwoch (18 Uhr) gegen den VC Neuwied 77 die zweite Partie ansteht, meinte Geschäftsführer Michael Evers: „Die Qualität der Spielerinnen muss in den nächsten beiden Spielen ausreichen, dass wir nicht schon an Boden verlieren.“ Er hielt sich zudem nicht mit Kritik an den internationalen Verbänden angesichts der vielen Wettbewerbe zurück, da dem Schweriner Kader neun Nationalspielerinnen aus Deutschland, den Niederlanden und Kanada angehören. „Das Experiment, glaube ich, ist nicht gelungen. Was die den Spielerinnen zumuten, kann auf Dauer nicht gesund sein.“

Immerhin steht erst am 15. Oktober für den Pokal-Titelverteidiger das Duell gegen Meister Allianz MTV Stuttgart in der Rostocker Stadthalle um den Supercup auf dem Programm. Der SSC tritt als Gastgeber an und will dann in der Lage sein, für den ersten Heimsieg einer Mannschaft in diesem Wettbewerb sorgen.