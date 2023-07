Jubeln im Supercup sind die Schweriner Volleyballerinnen gewohnt. Im Oktober soll Erfolg Nummer fünf folgen. Foto: imago images up-down up-down SSC Palmberg Schwerin Schon 2000 Karten für den Volleyball-Supercup 2023 verkauft Von Thomas Willmann | 06.07.2023, 17:52 Uhr

Der erste Höhepunkt der deutschen Volleyball-Saison ist der Supercup. Ein Titel, den die Frauen des SSC Palmberg Schwerin in diesem Jahr zum fünften Mal anpeilen. Das Interesse an dem Spiel in der Rostocker Stadthalle ist groß.