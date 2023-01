Der Schweriner Trainer Felix Koslowski übernimmt neben dem SSC auch die niederländische Frauen-Mannschaft. Foto: dpa/Jens Büttner up-down up-down SSC-Coach Felix Koslowski wird Niederlande-Trainer „Sprachprobleme wird es nicht geben“ Von Volker Beier | 25.01.2023, 18:47 Uhr

Das ging schnell: Am 16. Januar wurde bekannt, dass Felix Koslowski, Trainer des deutschen Frauenvolleyball-Rekordmeisters Schweriner SC, als neuer Coach für die niederländische Nationalmannschaft im Gespräch war. Jetzt meldete der dortige Verband den Vollzug: Koslowski wird zunächst bis zum Sommer 2024 – also bis zu den Olympischen Spielen in Paris – als Bondscoach für die Frauen in Oranje verantwortlich sein. Donnerstagmittag (26. 1.) wird Koslowski in den Niederlanden im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.