Wie es sich anfühlt, den Supercup zu gewinnen, wissen sie beim SSC Palmberg Schwerin. Viermal streckten die SSC-Damen, wie hier zuletzt 2020, bislang die Trophäe in die Höhe.

Am 15. Oktober wird zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und Allianz MTV Stuttgart der ersten Titel der Saison 2023/24 vergeben. Der Ticket-Vorverkauf für das Spiel in der Rostocker Stadthalle geht am Samstag, 1. Juli, um 12 Uhr los.