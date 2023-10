Heimdebüt der Bundesligasaison SSC Palmberg Schwerin will nach 3:0-Auftakt in Aachen gegen Neuwied scharf nachwaschen Von Ralf Herbst | 10.10.2023, 18:12 Uhr Im ersten Spiel der Saison in Aachen hat der SSC - hier mit Neuzugang Nova Marring im Angriff, aufmerksam beobachtet von Jazmine White (Nr. 14) und Elles Dambrink (Nr. 15) - mit einem 3:0 die erhofften ersten drei Punkte auf sein Konto gebracht. Foto: Midigrafie up-down up-down

Nach dem 3:0-Bundesligastart vorigen Sonnabend in Aachen steht am Mittwoch für den SSC Palmberg Schwerin mit dem Spiel gegen Neuwied das Saison-Heimdebüt an, ehe die englische Woche am Sonntag mit dem Supercup gegen Stuttgart zu Ende geht.