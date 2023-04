Den ersten Schritt ins Playoff-Halbfinale haben die SSC-Volleyballerinnen mit dem 3:0-Viertelfinalauftakt gegen den USC Münster gemeistert. Jetzt soll in Münster auch der zweite und letzte folgen. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down 2. Playoff-Viertelfinalspiel SSC Palmberg Schwerin will Halbfinaleinzug in Münster festmachen Von Ralf Herbst | 14.04.2023, 17:06 Uhr

Vorige Woche startete der SSC mit einem 3:0 über den USC Münster ins Playoff-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga. Am Sonnabend folgt Spiel zwei der „Best of three“-Serie in Münster. Ein drittes soll es nicht geben.