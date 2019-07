Frauenfußball-WM : Schweden besiegt England im Spiel um Platz drei

Die schwedischen Fußball-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das Spiel um Platz drei gewonnen.

von dpa

06. Juli 2019, 18:58 Uhr

Das Team von Trainer Peter Gerhardsson, das im Viertelfinale Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte, sicherte sich in Nizza mit einem 2:1 (2:1)-Sieg gegen England die Bronzemedaille. Die Schwedinnen gingen durch Kosovare Asllani (11. Minute) in Führung, Sofia Jakobsson erzielte das 2:0 (22.). Fran Kirby (31.) gelang für die Three Lionesses nur noch der Anschlusstreffer.

Das WM-Finale bestreiten am Sonntag (17.00 Uhr/ARD) in Lyon Titelverteidiger USA und Europameister Niederlande.