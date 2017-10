NBA : Schröder verletzt sich bei Hawks-Niederlage gegen Brooklyn

New York (dpa) – Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat sich im dritten Spiel der Saison eine Verletzung am linken Knöchel zugezogen. Der 24-jährige Aufbauspieler der Atlanta Hawks verletzte sich in der Schlussphase der Partie gegen die Brooklyn Nets, die mit 104:116 (53:56) verloren ging.