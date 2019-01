Trotz Schnee-Chaos : Ruhpoldinger Biathlon-Weltcup findet am Donnerstag statt

Ruhpolding (dpa) - Der wegen des Schnee-Chaos auf Donnerstag verschobene Biathlon-Weltcup in Ruhpolding findet statt. Das gaben die Organisatoren am späten Mittwochabend bekannt.

von dpa

16. Januar 2019, 20:18 Uhr

Damit kommt es zu einem Doppelstart: Die Männer nehmen den Sprint ab 11.00 Uhr (ARD/Eurosport 2) in Angriff, die Damen starten um 14.30 Uhr.

Zuvor herrschte am Mittwoch lange Verwirrung darüber, ob die Rennen in der WM-Arena von 2012 ausgetragen werden können oder nicht. Der ursprünglich für Mittwoch geplante Männer-Sprint war am Dienstag wegen des weiterhin bestehenden Katastrophenfalls abgesagt worden.

Am Mittwochmorgen hatte der Biathlon-Weltverband IBU dann vermeldet, dass der Landkreis grünes Licht für den Doppelstart gegeben hatte. Dem widersprach Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler am Mittag, weil «in den letzten Stunden eine Gefährdung durch mögliche Lawinenabgänge dazugekommen ist.» Eine Entscheidung könne allein das Traunsteiner Landratsamt treffen. Landrat Siegfried Walch (CSU) sagte wenig später in einer Video-Botschaft dann aber, die Entscheidung liege bei den Veranstaltern.

Wegen erhöhter Lawinengefahr war am Mittwoch die B 305 zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl gesperrt worden. Zudem wurde der Schlechinger Ortsteil Raiten wegen akuter Lawinengefahr evakuiert.