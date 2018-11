Champions League : Rückschlag für Liverpool und Klopp - 0:2 in Belgrad

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Fußballclub kassierte beim Tabellenletzten Roter Stern Belgrad mit 0:2 (0:2) überraschend die zweite Niederlage in der Gruppe C.

von dpa

06. November 2018, 20:55 Uhr

Mit sechs Punkten könnte Liverpool damit am späten Abend vom SSC Neapel (5) oder Paris Saint-Germain (4) überholt werden. Dennoch hat der Tabellen-Dritte der Premier League noch alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Milan Pavkov erzielte in der 22. und 29. Minute die Treffer für Roter Stern.

In der Dortmund-Gruppe A hat AS Monaco nach dem 0:4 (0:3) gegen den FC Brügge praktisch keine Chance mehr, ins Achtelfinale einzuziehen.