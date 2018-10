Titelkämpfe in Budapest : Ringer Stäbler wieder Weltmeister - Historischer Hattrick

Deutschlands bester Ringer Frank Stäbler ist zum dritten Mal nacheinander Weltmeister. Der Baden-Württemberger holte sich in Budapest Gold in der Griechisch-Römisch-Kategorie bis 72 Kilogramm.

von dpa

26. Oktober 2018, 19:51 Uhr

Stäbler schreibt damit Geschichte: Als erster Mattenkämpfer gewann er in drei verschiedenen Gewichtsklassen den WM-Gürtel. 2015 in Las Vegas hatte er bis 66 Kilogramm triumphiert, im Vorjahr war er in Paris bis 71 Kilogramm unschlagbar. Im Finale in Budapest bezwang der 29-Jährige nun den ungarischen Lokalmatadoren Balint Korpasi mit 2:1. Der Sportler vom KSV Musberg sicherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) zudem die erste Medaille bei diesem Saisonhöhepunkt.