Drohende Rennsperre : Ricciardo: Vettel in Österreich vielleicht beeinflusst

Auf die Frage, ob der mögliche Ausschluss den Heppenheimer in seiner Fahrweise beeinflussen könne, antwortete der Australier im Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Vielleicht ein kleines bisschen. Ich denke aber, er wird immer noch versuchen, genauso Rennen zu fahren, wie er es sonst auch macht. Wenn es einen Vorfall geben sollte, wird er sicher genau darüber nachdenken, bevor er handelt.»

Nach seinem Wutrempler von Baku gegen Mercedes-Mann Lewis Hamilton hat Vettel neun Punkte in seiner Sündenkartei. Sollte ihm ein vergleichbar schwerer Ausraster wie in Aserbaidschan auch in Spielberg unterlaufen, würde er für einen Grand Prix gesperrt werden. Ricciardo und Vettel waren 2014 Teamkollegen bei Red Bull.

erstellt am 07.Jul.2017 | 07:37 Uhr