Spitzenreiter lässt Punkte : Remis in Bochum: Düsseldorfs Siegesserie beendet

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 22:36 Uhr

Der VfL Bochum hat die Siegesserie von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt und setzt weiter auf Interimstrainer Jens Rasiejewski.

Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Drittligisten SC Paderborn kam die Revierelf am Montagabend gegen den souveränen Tabellenführer immerhin zu einem 0:0.

Zuvor hatten die obersten Vereinsgremien dem Coach zunächst bis zur Winterpause das Vertrauen ausgesprochen. Die Rheinländer bleiben mit 29 Punkten Spitzenreiter und konnten den Vorsprung auf Rang drei sogar auf sieben Punkte ausbauen. 27 599 Zuschauer im Ruhrstadion sahen eine abwechslungsreiche Partie, mit Vorteilen für die Gäste.

«Der VfL hat eine starke Mannschaft, wir hatten großen Respekt. Wir haben uns heute auch nicht so viele Möglichkeiten erspielt wie erhofft», erklärte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel und war mit dem einen Punkt durchaus zufrieden.

Die Bochumer, die im vierten Spiel unter Rasiejewski vier neue Spieler in der Startelf aufboten, starteten forsch in die Partie und hatten durch Dimitrios Diamantakos und Felix Bastians gleich zwei gute Gelegenheiten. Den Schuss von Bastians konnte Fortunas Mittelfeldspieler Florian Neuhaus gerade noch auf der Torlinie abwehren. «Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn hier auf Tor entschieden worden wäre», räumte Funkel zu der strittigen Situation ein. Neuhaus hatte dann auch die zunächst beste Chance für die Gäste, scheiterte mit seinem fulminanten Volleyschuss aber am guten VfL-Torhüter Manuel Riemann.

Die Düsseldorfer, die ohne ihren verletzten Kapitän Oliver Fink auskommen mussten, erspielten sich Vorteile und bestimmten den Rhythmus. Die mit nur zehn Gegentreffern beste Abwehrreihe der Liga ließ in der Defensive kaum etwas zu und hatte in der Offensive durch Niko Gießelmann und Rouwen Hennings noch gute Torgelegenheiten.

Den Bochumern fehlte im Angriff die Durchschlagskraft, um den Tabellenführer ernsthaft zu gefährden. Die beste Möglichkeit für die Gastgeber vergab Lukas Hinterseer (55.), der an Düsseldorfs Keeper Raphael Wolf scheiterte. «Wir wollten heute gewinnen», ärgerte sich Kevin Stöger. Und seine Bochumer Teamgefährte Bastians fügte hinzu: «Dieser eine Punkt war ganz wichtig nach dieser schlechten Woche.»

Die Gäste standen am Ende sehr kompakt und begnügten sich mit der Punkteteilung. Marcel Sobottka hatte in der Schlussphase sogar noch die Chance zum Siegtreffer, vergab aber aus kurzer Distanz.

Statistik VfL Bochum

Statistik Fortuna Düsseldorf