Wegen Ausstiegsklausel : Rangnick sieht wenig Chancen für Verbleib von Keita

«Es ist inzwischen ja auch bekannt, dass Naby Keita nächste Saison eine Klausel in seinem Vertrag hat», sagte Rangnick in einem MDR-Interview zur Sendung «Die lange RB-Leipzig-Nacht», die in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgestrahlt wird.

«Wenn jetzt nicht irgendetwas ganz, ganz Außergewöhnliches passieren wird, ich sage jetzt mal: wir gewinnen die Champions League oder werden die beste Mannschaft der Welt innerhalb der nächsten zwölf Monate - was ich jetzt nicht für megawahrscheinlich halte - ist im Moment die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass Naby uns im nächsten Jahr verlassen wird.»

Zusammen mit RB-Trainer Ralph Hasenhüttl ist er sich einig, dass man den talentierten Youngstern um die Nationalspieler Diego Demme, Timo Werner oder den Dänen Yussuf Poulsen sportliche Ziele präsentieren müsse. «Wir haben das hier ja nicht fünf Jahre aufgebaut, um dann zum Zeitpunkt des größten Erfolges Kasse machen zu wollen», sagte Rangnick.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 11:20 Uhr