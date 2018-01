Sieg im Sprint : Radprofi Greipel gewinnt erste Etappe der Tour Down Under

vergrößern 1 von 1 Foto: Dan Peled 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Jan.2018 | 06:38 Uhr

Der Kapitän des belgischen Lotto-Soudal-Teams setzte sich im Massensprint vor dem Australier Caleb Ewen und dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall durch. Greipel tritt nach dreijähriger Abstinenz wieder bei dem WorldTour-Rennen durch den Süden Australiens an. Für den Rekord-Etappensieger und Gesamtgewinner von 2008 und 2012 war es der insgesamt 17. Tageserfolg bei der Tour Down Under. In den vergangenen drei Jahren hatte der elffache Tour-de-France-Etappensieger seine Saison jeweils bei der Mallorca Challenge begonnen.