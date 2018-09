Champions League : PSG-Trainer Tuchel sieht Real Madrid als Vorbild

Trainer Thomas Tuchel sieht vor dem Start der Champions League den spanischen Spitzenclub Real Madrid als Vorbild für seinen Verein Paris Saint-Germain.

«Real Madrid hat eine Generation, die weiß, wie man die großen Spiele gewinnt, wie man dem Druck widerstehen kann», sagte der deutsche Coach der französischen Sportzeitung «L'Équipe». Real habe die Überzeugung, diese Spiele am Ende zu gewinnen. PSG startet am Dienstag beim FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp in die neue Champions-League-Saison.

«Um die Champions League zu gewinnen, ist es meiner Meinung nach wichtig, eine Kultur zu haben, die die Spieler größer macht», sagte Tuchel, der zum Saisonstart nach Paris gewechselt war und dort nun Stars wie Neymar oder Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé trainiert.

Tuchel sagte dem Blatt, dass er mit seinen Spielern in der Umkleidekabine Französisch spreche. Seine Sprachkenntnisse werden in französischen Medien regelmäßig gelobt. «Die Spieler sprechen Portugiesisch, Englisch, auch Deutsch, aber ich versuche immer, Französisch zu sprechen», sagte Tuchel.