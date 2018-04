PGA-Turnier : Poulter triumphiert bei Masters-Generalprobe in Houston

Golf-Routinier Ian Poulter hat die Houston Open gewonnen und sich damit den letzten Startplatz für das Masters in Augusta gesichert.

von dpa

02. April 2018, 07:47 Uhr

Der 42-jährige Engländer setzte sich im US-Bundesstaat Texas im Stechen am ersten Extraloch gegen den US-Rookie Beau Hossler durch. Beide Profis lagen nach vier Runden auf dem Par-72-Kurs im Golf Club Houston mit jeweils 269 Schläge an der Spitze, so dass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste. Für Poulter ist es der erste Erfolg nach sechs sieglosen Jahren. Für seinen dritten Triumph auf der US-Tour kassierte der englische Ryder-Cup-Held rund 1,26 Millionen Dollar Preisgeld.

Die deutschen Profis Martin Kaymer, Alex Cejka und Stephan Jäger waren bei der Generalprobe für das Masters bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Für Kaymer war es der erste Wettkampf, nachdem er sich Ende Februar beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens am rechten Handgelenk verletzt hatte und eine vierwöchige Pause einlegen musste. Die Houston Open dienten dem zweimaligen Major-Sieger als Vorbereitung für das erste Major, das an diesem Donnerstag im Augusta National Golf Club beginnt.