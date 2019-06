Copa América : Pleite für Messi & Co.: Kolumbien schlägt Argentinien

Kolumbien hat in der Südamerikameisterschaft die Mitfavoriten aus Argentinien mit 2:0 (0:0) besiegt.

von dpa

16. Juni 2019, 06:59 Uhr

Nach hartem Ringen in der Arena Fonte Nova in Salvador Bahia im Nordosten Brasiliens erzielte Roger Martinez in der 71. Minute den ersten Treffer, dem Duvan Zapate eine Viertelstunde später das zweite Tor folgen ließ. Für Weltstar Lionel Messi und die Albiceleste war es eine weitere Enttäuschung nach dem erfolglosen Auftritt bei der Fußball-WM in Russland im Vorjahr.

Zuvor hatten sich im ersten Spiel des Tages Venezuela und Peru mit einem torlosen Unentschieden getrennt.