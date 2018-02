Kombination : Vonn führt im letzten Olympia-Rennen ihrer Karriere

US-Skistar Lindsey Vonn hat als Schnellste in der Abfahrt bei der Alpinen Kombination Chancen auf ihre zweite Medaille bei Olympia in Pyeongchang.

von dpa

22. Februar 2018, 05:19 Uhr

Einen Tag nach Bronze in der Spezialabfahrt war sie vor dem Slalom 0,74 Sekunden schneller als Silbermedaillengewinnerin Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Dritte der Schussfahrt war Michelle Gisin. Als beste Slalomfahrerin des Trios hat die Schweizerin bei nur 0,77 Sekunden Rückstand auf Vonn sehr gute Aussichten auf den Olympiasieg. Mikaela Shiffrin aus den USA geht mit 1,98 Sekunden Rückstand in den Slalom. Deutsche Athletinnen waren nicht am Start.