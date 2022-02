Winterspiele in Peking : Vogelnest oder „Schweinenest”? - Ai Weiwei enttäuscht

Das Vogelnest wurde für die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking gebaut. Schon damals fanden die Eröffnung- und Schlussfeier in dem 80.000 Plätze zählenden Nationalstadion in Peking statt.

An dem Entwurf der Schweizer Architektenbüro Herzog & de Meuron war auch der berühmte chinesische Künstler Ai Weiwei beteiligt - heute ein scharfer Kritiker des kommunistischen Systems. Lange hat sich der jetzt in Portugal lebende 64-Jährige Künstler nur ungern zu seiner Mitwirkung geäußert, tat das Stadion einmal in einem dpa-Interview sogar scherzhaf...

