Olympische Winterspiele : US-Bobpilotin Meyers Taylor verlässt Quarantäne-Hotel

Die amerikanische Bobpilotin und Medaillen-Favoritin Elana Meyers Taylor ist dabei, die Corona-Quarantäne zu verlassen.

Sie werde nicht mehr lange isoliert sein, sagte die Wintersportlerin dem TV-Sender NBC. Sie werde bald in einem anderen Hotel sein und mit dem Training beginnen. Die 37-Jährige hatte bereits mitgeteilt, dass ein PCR-Test vom Vortag negativ ausgefallen sei. Um bei Olympia aus der Quarantäne zu kommen, muss an den ersten zehn Tagen ein zweiter Test inner...

