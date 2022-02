Olympische Winterspiele : Sörgel: Positiver Test Walijewas durch Glas nur Ausrede

Der Dopingexperte Fritz Sörgel hält die angeblich versehentliche Einnahme des Herzmittels Trimetazidin durch ein gemeinsam genutztes Glas des Opas für eine Ausrede der Eiskunstläuferin Kamila Walijewa.

„Die Menge für eine positive Dopingprobe kann nicht durch Speichel an einem Glasrand in den Körper gelangen“, sagte der Pharmakologe aus Heroldsberg bei Nürnberg am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sörgel empfiehlt, nicht nur die B-Probe der 15 Jahre alten Team-Olympiasiegerin zu untersuchen, sondern auch die seitdem erfolgten negativen Tests. „M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.