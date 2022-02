Olympische Winterspiele : Snowboarderin Ettel erreicht olympisches Halfpipe-Finale

Die deutsche Snowboarderin Leilani Ettel hat das olympische Finale in der Disziplin Halfpipe erreicht. Der 20-Jährigen aus Pullach im Isartal reichte in der Qualifikation ein elfter Platz für die Endrunde am Donnerstag (2.30 Uhr MEZ).

„Ein Traum ist wahr geworden. Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte die Freestylerin über „den größten Erfolg“ in ihrer Karriere. Bislang war die selbst ernannte Perfektionistin in dieser Weltcup-Saison noch nie unter die besten Zehn gesprungen. Das Finale der besten Zwölf wolle sie nun einfach genießen - „und eine geile Show bieten“, wie sie s...

