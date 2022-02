Winterspiele in Peking : Ski-Freestylerin Eichinger beeindruckt von Olympia-Anlage

Jae C. Hong

Deutschlands beste Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger ist von der olympischen Big-Air-Anlage in einem ehemaligen Stahlwerk westlich von Peking beeindruckt.

„Es ist kaum zu glauben, was sie hier gebaut haben. Das ist größer als eine Skisprungschanze. Das sieht perfekt aus”, sagte die 20-Jährige aus Sankt Oswald nach der Besichtigung. Am 4. Februar darf Eichinger erstmals zum Training auf die Anlage. Am 8. Februar werden die Medaillen vergeben. „Für mich ist dabei sein schon mal alles. Top 15 wäre megageil....

