Winterspiele in Peking : Ski Alpin: US-Star Shiffrin mit Zuversicht vor Kombination

US-Skistar Mikaela Shiffrin blickt nach den herben Enttäuschungen der ersten Tage mit Zuversicht auf die letzten Medaillenchancen bei den Olympischen Winterspielen in China.

In der alpinen Kombination, in der sie 2018 Olympia-Silber und 2021 WM-Gold holte, zählt sie zu den Favoritinnen. Zudem kündigte Shiffrin ihren Start im abschließenden Teamevent an. „Lektion Nummer eins, die viele Leute bei den Olympischen Spielen lernen, ist, dass es keine Garantie für irgendwas gibt“, sagte Shiffrin, die im Riesenslalom und Slalom al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.