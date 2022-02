Winterspiele in Peking : Rekordjagd der Eisschnellläufer geht weiter: Zwei Bestmarken

Die Eisschnellläufer haben ihre Rekordjagd bei den Olympischen Winterspielen in Peking auch am siebten Entscheidungstag im National Speed Skating Oval fortgesetzt.

Olympiasieger Japan verbesserte in der Teamverfolgung der Frauen bereits in der Qualifikation den olympischen Rekord. Das Trio Ayano Sato, Miho Takagi und Nana Takagi lief über die 3000 Meter 2:53,60 Minuten und unterbot die eigene Bestmarke von den Winterspielen 2018 in Pyeongchang um 0,29 Sekunden. Anschließend gewann Tingyu Gao als erster Eisschnell...

