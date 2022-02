Olympische Winterspiele : Pechstein und Friedrich deutsche Fahnenträger in Peking

Die deutsche Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein trägt bei der Eröffnung der Winterspiele in Peking gemeinsam mit Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich die deutsche Fahne.

Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein und Bob-Dominator Francesco Friedrich führen das deutsche Olympia-Team bei der Eröffnungsfeier in Peking als Fahnenträger an, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. Die 49 Jahre alte Eisschnellläuferin und der 31-jährige Friedrich werden damit am Freitag die deutsche Olympia-Mannschaft ins Vogelnest-Stadion...

