Winterspiele in Peking :  Olympiasieg beim Debüt: Skeleton-Pilotin Neise setzt Goldserie fort

Nach dem ersten Durchgang war Hannah Neise noch Achte, nach vier Läufen erste deutsche Olympiasiegerin im Skeleton. Dabei ist die Sauerländerin erst 21 Jahre alt.

Die deutsche Goldserie im olympischen Eiskanal von Yanqing hält an. Hannah Neise wurde am Samstag bei den Winterspielen in China als erste deutsche Skeleton-Pilotin Olympiasiegerin. Die 21-Jährige aus Winterberg gewann nach vier Läufen mit 0,62 Sekunden Vorsprung vor der Australierin Jaclyn Narracott. Bronze sicherte sich die Niederländerin Kimberly Bo...

