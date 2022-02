Winterspiele in Peking : Olympia-Debütantin Neise mit Skeleton auf Medaillenkurs

Die jüngste Starterin war am coolsten. Olympia-Debütantin Hannah Neise fuhr mit ihrem Skeletonschlitten von Rang acht auf zwei und liebäugelt mit einer Medaille. Weltmeisterin Hermann hadert mit ihrer Linie, greift aber in den Finalläufen wie Lölling voll an.

Nach den Patzern vieler Favoritinnen fahren die deutschen Skeletonpilotinnen zur Halbzeit auf Medaillenkurs. Olympia-Debütantin Hannah Neise vom BSC Winterberg legte dabei eine furiose Aufholjagd hin und raste von Platz acht auf zwei. „Ich war in der Leaderbox ein bisschen unbeholfen, weil ich diese Saison nicht oft in der Leaderbox stand“, sagte die ...

