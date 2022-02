Skeleton : Meylemans nach Corona-Odyssee: „Durch die Hölle und zurück”

Die belgische Skeletonfahrerin Kim Meylemans hat sich nach ihrer Corona-Odyssee erneut mit einem emotionalen Auftritt zu Wort gemeldet und viel Unterstützung aus ihrem Heimatland erfahren.

Sie sei „durch die Hölle und zurück und dann zurück in die Hölle” gegangen, sagte die 25 Jahre alte Athletin in einem Beitrag auf Instagram. Bei ihrer Ankunft vor Olympia in China war Meylemans positiv auf Corona getestet worden und nach einem aufwühlenden Tag schließlich ins olympische Dorf nach Yanqing gebracht worden. Nach Meylemans' Ankunft und ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.