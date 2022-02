Winterspiele in Peking : Letzter Tanz: Snowboard-Ikone White verlässt Halfpipe-Bühne

Olympiasieger, Vorbild und ein eigenes Videospiel: Snowboarder Shaun White hat seinen Sport geprägt wie kein anderer. „Ich war der Sport“, sagt der Sunnyboy vor seinem letzten Karriere-Ritt.

Snowboard-Legende Shaun White wählte eine besonders kitschige Kulisse für die wohl wichtigste Entscheidung seiner Halfpipe-Karriere. „Auf der Fahrt mit einem Sessellift legte sich Schatten über den Berg. Niemand war in der Nähe, und ich sah zu, wie die Sonne unterging“, erzählt die Freestyle-Ikone wehmütig am Rande der Olympischen Winterspiele in China...

