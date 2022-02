Nach Geiger-Gold : Kombinierer-Coach Weinbuch: „Nimmt sehr viel Druck“

Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch hofft nach der olympischen Goldmedaille von Vinzenz Geiger auf positive Nachwirkungen im eigenen Team.

„Das nimmt sehr viel Druck, von daher wird es vielleicht etwas leichter werden“, sagte der 61-Jährige bei einer Pressekonferenz des deutschen Teams in Zhangjiakou. Geiger war am Mittwoch von Rang elf nach dem Skispringen noch an die Spitze gelaufen und hatte sich nach einem furiosen Finale mit Gold gekrönt. Der lange in Führung liegende Johannes Rydzek...

