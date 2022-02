Winterspiele in Peking : Goldmedaille: Grotheer erster deutscher Skeleton-Olympiasieger

Anton Novoderezhkin via www.imago-images.de

Anton Novoderezhkin via www.imago-images.de

Gold und Silber in Peking: Christopher Grotheer ist der erste deutsche Olympiasieger im Skeleton.

Der 29-Jährige gewann am Freitag bei den Winterspielen in China vor seinem Teamkollegen Axel Jungk und dem Chinesen Yan Wengang. Mehr dazu in Kürze....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.